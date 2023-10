Zé Rafael projeta 12 finais para o Palmeiras no Brasileirão

A eliminação na Libertadores para o Boca Juniors instalou uma grande turbulência nos corredores do Palmeiras. Afinal, a queda no torneio continental, misturado com uma derrota no clássico para o Santos, fez com que o Verdão ficasse longe de conquistar mais um título nesta reta final de temporada. Contudo, não é o que pensa Zé Rafael.

A 11 pontos do líder Botafogo e restando 12 rodadas para o fim do campeonato, o Verdão trabalha pela retomada da confiança. O volante admitiu que a queda na Libertadores mexeu com o elenco. Contudo, acredita que todo o trabalho feito no ano não pode ser apagado.

“É um momento difícil para nós. A gente se preparou muito para chegar à final da Libertadores. Mas infelizmente não conseguimos e é normal que a gente se sinta um pouco abatido. Não é uma eliminação que vai apagar todo o trabalho que a gente fez ao longo deste ano e dos anteriores”, disse Zé Rafael, ao canal do Palmeiras.

Assim, o volante também diz que a reta final de Brasileirão será de suma importância para a retomada de confiança. Para Zé Rafael, o Alviverde terá 12 finais até o fim de 2023 e ainda acredita no título.

“Não estamos satisfeitos e nosso objetivo é, além de sempre estar evoluindo e melhorando, terminar o ano da melhor maneira possível. Temos ainda 12 finais. Temos, sim, o objetivo de ser campeão e, caso não dê, de manter a nossa vaga na Libertadores do ano que vem”, finalizou o volante.

