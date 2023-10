STJD marca julgamento de recurso do Santos por incidentes na Vila Belmiro

O STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) marcou, para a próxima quinta-feira (19), o julgamento do recurso apresentado pelo Santos. O clube foi punido pela entidade por causa de objetos atirados no gramado da Vila Belmiro no duelo contra o Grêmio, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe foi condenado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD a disputar duas partidas do Campeonato Brasileiro com portões fechados. Além disso, terá que pagar uma multa de R$ 36 mil. O clube recorreu da decisão e conseguiu um efeito suspensivo para contar com sua torcida nas partidas contra Vasco e Bragantino.

Contudo, o julgamento está marcado para o mesmo dia do duelo contra o Bragantino, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já que o recurso é válido até o STJD tomar uma decisão da punição, o Santos terá seu torcedor na Vila Belmiro nesta partida.

O caso era para ir a julgamento na última quinta-feira (5). Mas tanto o Santos como o Grêmio pediram adiamento. O clube gaúcho recorreu da punição ao técnico Renato Gaúcho e o lateral Reinaldo, que receberam o cartão vermelho durante o embate.

Quais partidas o Santos pode ficar sem torcida

Se a condenação for mantida, o Peixe poderá receber torcedores no jogo contra o Bragantino. Contudo, vai precisar atuar com portões fechados diante de Coritiba, no dia 26 de outubro, e também contra o Cuiabá. Esta última partida ainda não tem uma data definida pela CBF.

