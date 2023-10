Neymar e as pipocas: ‘Muito triste. Não estou aqui de férias’

Neymar reagiu às pipocas que recebeu na saída para o vestiário após o empate do Brasil com a Venezuela por 1 a 1, na quinta-feira (12), na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo-2026. Irritado, ele olhou a tribuna e xingou o torcedor. Na zona mista, o atacante continuou muito bravo com a situação.

“É muito triste. Não estou aqui de férias e muito menos passear. Vim fazer o que mais amo, jogar futebol e defender o meu país”, respondeu o craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Em seguida, Neymar explicou sua sensação ao ser surpreendido ao fim da partida e enviou um recado ao torcedor que jogou o balde de pipocas no gramado.

“Obviamente que, muitas vezes, o resultado não aparece. Estamos fazendo, principalmente, o nosso melhor. Só vi que aquilo bateu em mim e, então, fiquei bem nervoso. Esse tipo de atitudes eu condeno, não há nada a fazer. É ruim para o futebol e para o ser humano. Uma pessoa que faz estas coisas não vai conseguir educar os filhos da melhor maneira possível. Se reclama tanto, deveria ter treinado melhor do que eu para estar em campo”, completou.

Com sete pontos, o Brasil está na segunda colocação das Eliminatórias, atrás da Argentina, que tem nove. Com Neymar, aliás, a Seleção volta a campo, contra o Uruguai, em Montevidéu, no Estádio Centenário. O clássico sul-americano será na terça-feira (17), às 21h (horário de Brasília).

