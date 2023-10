Emerson Royal é convocado para substituir Danilo no Brasil

O lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham, foi convocado por Fernando Diniz nesta sexta-feira (13) para integrar o elenco da Seleção Brasileira. Ele chega para substituir Danilo, que machucou o músculo posterior da coxa esquerda na partida entre Brasil e Venezuela nesta quinta-feira (12).

“Eu estou fora do próximo jogo. Conheço meu corpo, logo quando aconteceu eu percebi que havia me machucado”, disse Danilo, logo após a partida contra a Venezuela.

Assim, Emerson Royal deve se apresentar a delegação neste sábado (14). Ele deve viajar junto com os outros jogadores para Montevidéu. Na próxima terça-feira (17), o Brasil encara o Uruguai, às 21h, no Estádio Centenário, pela 4° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Contudo, ainda não se sabe quem será o titular da partida. A outra opção de Fernando Diniz é Yan Couto. O jovem lateral-direito de 21 anos entrou ainda no primeiro tempo do duelo contra a Venezuela e teve boa participação.

O Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela, na Arena Pantanal, em jogo válido pela terceira rodada das Eliminatórias. Contudo, com o resultado, a equipe perdeu o primeiro lugar na classificação. Aliás, o gol do Brasil foi marcado pelo zagueiro Gabriel Magalhães, de cabeça, aos quatro minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Neymar. Por outro lado, a Venezuela igualou com Bello, aos 39, em um golaço de bicicleta.

