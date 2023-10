STJD marca julgamento de Reinaldo e Renato Gaúcho

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento do recurso de Reinaldo e Renato Gaúcho, do Grêmio. Ambos receberam punição de quatro partidas de suspensão pelas expulsões na derrota para o Santos, na Vila Belmiro, em 20 de agosto. Desde então, estão participando dos compromissos após obtenção de efeito suspensivo. A Justiça estipulou para o dia 19 de outubro a audiência do caso.

Por sinal, até a sentença sair, o Tricolor de Porto Alegre recebe o Athletico-PR, na Arena, na quarta-feira (18), no retorno do Campeonato Brasileiro em função da paralisação da Data-Fifa. Depois que o clube conseguiu o êxito parcial, o lateral-esquerdo e o treinador marcaram presença contra Corinthians, Palmeiras, Fortaleza e, mais recentemente, Internacional.

O Grêmio, no entanto, segue com o foco na Série A e quer se manter dentro do G4. Afinal, ocupa a terceira posição, com 44 pontos, mas se tropeçar, pode até deixar a zona de classificação à Libertadores. Isso se houver, por exemplo, vitórias de Palmeiras e Flamengo na 27ª rodada da competição. Para a partida diante do Furacão, os gaúchos ainda não sabem se poderão contar com Felipe Carballo, em recuperação de lesão muscular.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.