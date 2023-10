Mano Menezes aproveita Data-Fifa para tentar recuperar Vera

O Corinthians só volta a entrar em campo daqui dez dias, quando enfrenta o Fluminense, no dia 19 de outubro, no Maracanã, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Mano Menezes vem aproveitando para deixar o Timão mais com a sua cara. E um dos objetivos do treinador é recuperar alguns jogadores. O principal deles seria Vera.

Afinal, o volante vai completar 45 dias sem entrar em campo pelo Corinthians, um sumiço inédito desde que foi contratado. O volante vive sua pior fase no clube desde a reta final de Vanderlei Luxemburgo, mas, agora, ganha atenção especial de Mano Menezes.

Além de parar os treinos para corrigir posicionamentos do volante, postura e até visão periférica em campo, Mano tem conversado constantemente com Vera. Um dos problemas do atleta é a timidez. O argentino, inclusive, conversa pouco com os companheiros.

Nos treinamentos desta semana, Mano escalou o argentino no time titular, ao lado de Maycon e Matheus Araújo. A atividade estava desfalcada de Moscardo, Renato Augusto e Biro no meio-campo. Assim, há a expectativa que ele seja titular contra o Fluminense, na próxima quinta-feira (19), pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

Vera ainda não atuou com Mano Menezes

Vera não atua como titular desde dia 16 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, na eliminação da Copa do Brasil. Depois, o argentino ficou como opção no banco em 10 partidas sob o comando de Luxa e só entrou duas vezes (contra Estudiantes e Palmeiras). Além disso, não atuou em nenhuma partida com Mano Menezes.

