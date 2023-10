Discussão entre atletas do Coritiba termina com agressão e fratura no rosto

O Coritiba venceu o Atlético por 2 a 1, de virada, no último domingo (8), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro. No entanto, não foi somente a primeira derrota do Galo em sua nova casa que marcou o noticiário, mas também o fato de o vestiário visitante ter uma pesada briga.

O site “ge” foi o primeiro a publicar o ocorrido. Kuscevic e Diogo Oliveira iniciaram uma discussão no fim do primeiro tempo. O zagueiro fez uma pesada cobrança, e o atacante não gostou. Com o entreveiro, Oliveira perdeu a cabeça e partiu, enfim, para a agressão.

Oliveira, então, acertou uma cabeçada no defensor. Kuscevic fraturou o seio do maxilar, próximo ao nariz. A lesão foi confirmada pela Federação Chilena de Futebol. Aliás, o zagueiro precisou ser desconvocado para os jogos da Data Fifa.

Na volta do intervalo, os dois foram substituídos. A primeira informação é que eles sentiram problemas físicos. O chileno sequer voltou para o banco de reservas. Já Diogo Oliveira teria reclamado de dores em uma das panturrilhas.

Por causa do problema, Kuscevic precisou passar por uma cirurgia e agora deve ficar afastado dos gramados por, aproximadamente, 30 dias.

Depois do ocorrido, Diogo Oliveira se reuniu com o elenco e pediu desculpas. No entanto, ele ainda não conversou com Kuscevic. O Coritiba, por sua vez, ainda não comentou o assunto.

