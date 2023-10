Canadá é goleado em amistoso com direito a gol contra bizarro

Nesta sexta-feira (13), a seleção do Canadá foi goleada pelo Japão, por 4 a 1, em amistoso que aconteceu na cidade de Niigata. Mais precisamente, no Estádio Big Swan.

Além do placar elástico que consolidou o quinto resultado consecutivo de vitória nipônica por, pelo menos, quatro gols, chamou a atenção a forma como aconteceu o segundo tento dos japoneses. Isso porque o sistema defensivo canadense (mais precisamente, o lateral-esquerdo Alphonso Davies e o goleiro Milan Borjan) deu uma ‘colaboração’ tão inusitada quanto bizarra para ele ocorrer.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, uma jogada pelo lado esquerdo do ataque japonês resultou em cruzamento rasteiro onde Davies parecia estar bem posicionado para interceptar. Entretanto, na execução, o jogador que milita no Bayern de Munique bateu mal na bola, com a perna direita, e viu ela bater no rosto de Borjan antes de entrar na sua própria meta.

Além do gol contra um tanto quanto cômico, marcaram para os asiáticos Ao Tanaka (duas vezes) e Keito Nakamura. O atacante Junior Hoilett (atleta do Vancouver Whitecaps, clube da MLS) marcou o “gol de honra” do Canadá.

Por ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, os canadenses já tem vaga garantida na competição. Por conta disso, o próximo jogo em ritmo de competição ocorrerá apenas na data Fifa de novembro, período em que começa a disputa das quartas de final na Liga das Nações da Concacaf. O adversário ainda será definido.

