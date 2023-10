Jogador do Shakhtar Donetsk está desaparecido há uma semana

O Shakhtar Donetsk confirmou, nesta sexta-feira (13), o desaparecimento do jogador Oleksandr Rosputko, meia de 19 anos que atua pelo clube na Youth League.

Rosputko foi visto pela última vez na Bélgica, quando o time ucraniano venceu o Antuérpia, daquele país, por 2 a 1, no último dia 4 de outubro.

A Federação Ucraniana inqueriu o Shakhtar Donetsk sobre o ocorrido e afirmou que o jovem não embarcou com o resto da delegação após a partida contra os belgas. O clube, então, tentou se explicar por intermédio de uma nota oficial.

“O jogador recebeu o cartão de embarque, despachou a mala e não compareceu para embarcar no avião. Não sabemos dizer para onde foi, não temos nenhuma informação. O clube espera que o jogador retorne em breve. Escrevemos-lhe uma carta oficial exigindo que regresse dentro de cinco dias”, afirmou o Shakhtar.

Hipótese do sumiço do zagueiro do Shakhtar

O portal “Sport”, da Ucrânica, trabalha com a hipótese de Rosputko ter viajado a Istambul (TUR), com a ajuda da Federação Russa de Futebol. Em seguida, ele teria fugido para Rússia, país que sempre apoiou desde o início da guerra. Sua posição, aliás, lhe rendeu situações desprimorosas com os próprios companheiros.

E agora?

O Shakhtar Donetsk não conseguiu contato com o jogador. O celular do meia está, há alguns dias, desligado. Sendo assim, o clube contra com arcabouço jurídico para rescindir o contrato com o atleta. No entanto, o mais curioso é que Rosputko tinha apalavrado uma renovação com o Shakhtar recentemente.

