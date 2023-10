Maicon destaca reação do Vasco no Brasileirão e enaltece trabalho de Ramón

Contratado pelo Vasco no meio da temporada, Maicon chegou ao clube carioca num momento em que a equipe lidava, constantemente, com críticas acerca da situação na classificação do Brasileirão. Atualmente, o time carioca diminuiu a sua distância para os adversários fora do Z4 e está com novo ânimo para sair da degola. Nesta sexta-feira, o zagueiro Maicon ressaltou a virada de chave e a reação do Cruz-Maltino na competição.

“A gente tem que ter o máximo de responsabilidade e profissionalismo possível. Todos os lugares em que estive, fui profissional ao extremo. Costumo dizer que não sou um jogador de futebol, sou um atleta, dedicado naquilo que faço. Tenho muito compromisso. Quando a gente chegou na primeira entrevista aqui, o Vasco tinha nove pontos. Hoje a história é totalmente diferente”, disse Maicon, no CT Moacyr Barbosa.

“Naquela época muitos de fora davam o Vasco como já rebaixado, hoje a gente vê que, infelizmente, ainda estamos na zona de rebaixamento, mas temos uma margem positiva grande pela frente. O Vasco tem condições de sair, trabalhando no dia a dia, para tirar o Vasco dessa situação. Um clube tão grande como o Vasco não merece estar nessa situação. Assim, a gente tem 12 finais pela frente, a gente tem tudo para conseguir resultados positivos”, complementou.

Importância de Ramón Díaz neste processo

Dias depois da chegada de Maicon, o Vasco contratou o técnico Ramón Díaz que, segundo o zagueiro, tem um papel importante nesta retomada do time de São Januário. Para o defensor, o treinador faz um grande trabalho em recuperar a confiança dos jogadores. Posteriormente, Maicon voltou a destacar o foco do Vasco para sair da zona do rebaixamento.

“Quando o professor chegou, a gente pegou o Vasco numa situação muito difícil. Ele não só somente tinha que tirar o Vasco dessa situação, como também tinha que recuperar a confiança dos jogadores. Todo ser humano, quando perde a confiança, é difícil de trabalhar. Ele conseguiu recuperar. Como sempre digo, eu sei quem eu sou. Independentemente do momento, eu sempre vou confiar no meu potencial. Ele foi uma pessoa que confiou no potencial de todos os jogadores, conseguiu extrair o melhor de cada um”, disse Maicon sobre Ramón.

“No segundo turno, o Vasco, se não me engano, é o quarto colocado. Mostra que demos uma ligeira volta por cima. Temos muitos jogos pela frente, tem muito ainda para fazer. Mas a gente tem crescido, acredito que nesses 12 jogos vamos conseguir tirar o Vasco dessa situação”, concluiu.

Briga pela titularidade

Com 35 anos, Maicon se vê muito bem fisicamente e, portanto, pronto para ganhar uma sequência no Vasco, que atualmente conta com Léo e Medel como dupla de zaga titular. Desde sua chegada ao clube, o zagueiro disputou sete jogos.

“Fisicamente estou muito bem, consegui manter uma forma física muito boa nesses últimos anos e isso tem me ajudado. Quando solicitado, consigo dar uma resposta positiva. Vou sempre trabalhar, sempre puxando os mais jovens”, destacou.

“Como sempre falei, em todos os lugares onde estive sempre joguei e sempre estive nos 11 iniciais. Ninguém gosta de ficar fora, de ficar no banco. Meu profissionalismo está acima de tudo, tenho que trabalhar o máximo, minha entrega tem que ser ainda maior para que eu consiga provar ao professor que eu tenho condições de jogar. Vou sempre estar numa briga sadia com o Medel e com o Léo para que a oportunidade venha”, afirmou o zagueiro, em outra passagem.

Futuro no Vasco

Maicon tem contrato com o Vasco até o fim do ano. No entanto, o vínculo prevê um mecanismo que, caso o time carioca permaneça na Série A, o contrato será renovado. Sobre seu futuro no clube, Maicon foi direto.

“Minha intenção é permanecer, tenho trabalhado para isso, vou fazer o meu melhor para isso. Eu trabalho todos os dias como se fosse o último, ninguém sabe o dia de amanhã, Mas enquanto eu estiver vestindo essa camisa pode ter certeza que vou dar o meu melhor”, resumiu.

Próximos jogos do Vasco

Após o fim da Data-Fifa, o Vasco terá sequência de três jogos no Rio de Janeiro. Dois serão em São Januário, contra Fortaleza e Internacional, nos dias 18 e 25 de outubro, respectivamente. Mas, entre essas partidas, o Gigante da Colina vai até o Maracanã, no dia 22, para enfrentar o Flamengo.

