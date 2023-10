Galvão Bueno critica Seleção: ‘Contra a Venezuela, não deveria precisar de técnico’

O ex-narrador da Rede Globo Galvão Bueno usou suas redes sociais para criticar a atuação da Seleção Brasileira. O Brasil empatou com a Venezuela, por 1 a 1, na quinta-feira (12), em Cuiabá, na Arena Pantanal, pela rodada 3 das Eiminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo-2026.

O comunicador, aliás, disse que, mesmo sem técnico, diante do adversário, a vitória sobre a Vinho Tinto era obrigação, principalmente, em casa.

“Seleção joga muito mal e só empata com a Venezuela! Claro que o futebol autoral e diferenciado de Diniz não virá do dia para noite, mas, cá pra nós, contra a Venezuela, em casa, não deveria nem precisar de um técnico! Agora é esperar o que vai acontecer lá no Uruguai”, salientou Galvão.

O Brasil entrou em campo na quinta-feira, na Arena Pantanal, e ficou no empate, por 1 a 1. O próximo jogo brasileiro pela competição será nesta terça-feira (17), às 21h (horário de Brasília), contra o Uruguai, no Estádio Centenário. A Seleção soma sete pontos, na vice-liderança. Assim, a Argentina, com 100% de aproveitamento, tem nove e pulou para a liderança.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.