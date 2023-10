Santos ganha reforços importantes para duelo contra o Bragantino

O Santos segue com sua preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Marcelo Fernandes pode ter o retorno do atacante Mendoza no time titular.

Afinal, o jogador colombiano treinou sem restrições nesta semana, podendo ser relacionado para o duelo contra o Massa Bruta. Mendoza se recuperou de um estiramento na panturrilha direita, sofrido durante a derrota para o Cruzeiro, no dia 14 de setembro. Aliás, o atacante vai completar um mês sem entrar nos gramados neste sábado (14).

Apesar do retorno de Mendoza, o técnico Marcelo Fernandes terá alguns desfalques para o confronto. Afinal, os volantes Tomás Rincón e Camacho não estarão disponíveis devido a suspensão.

Por outro lado, ele contará com os retornos do lateral-esquerdo Dodô, do volante Rodrigo Fernández, do meia Lucas Lima e do atacante Soteldo. O trio cumpriu suspensão contra o Palmeiras e deve voltar a lista de relacionados. Contudo, o venezuelano ainda pode ficar fora, já que está com sua seleção, na disputa pelas Eliminatórias da Copa e pode não retornar a tempo do embate.

O elenco treinou, na manhã desta sexta-feira (13), no CT Rei Pelé. O treinamento iniciou com uma sessão física com bola, seguida de treinamento tático em campo reduzido. O técnico Marcelo Fernandes ainda não esboçou a sua escalação que enfrentará o Red Bull Bragantino.

