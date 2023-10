Primeiro reforço do São Paulo em 2024, Erick vive melhor fase de sua carreira

Campeão da Copa do Brasil e já classificado para a próxima edição da Libertadores, o São Paulo já começa a pensar em 2024. A diretoria já começou a planejar o próximo ano e tem um reforço muito antes de encerrar a atual temporada. Afinal, o atacante Erick, do Ceará, tem um pré-contrato com o Tricolor Paulista, e será mais um para o plantel do técnico Dorival Júnior.

Erick chega para suprir uma das carências do elenco do São Paulo: um atacante de velocidade. Afinal, o Tricolor tentou encontrar este atleta com explosão e drible, mas não conseguiu acertar nenhuma contratação do tipo. Além disso, o jogador do Ceará vai chegar ao Morumbi, após o seu melhor ano da carreira.

Titular absoluto da equipe cearense, Erick tem números satisfatórios e que chamam a atenção em 2023. Afinal, em 49 jogos neste ano, o jogador marcou 18 gols e deu 13 assistências, acumulando assim 31 participações em gols. Nunca em toda a sua carreira o jogador havia conseguido marcas tão expressivas. A melhor temporada até então era a de 2017, quando marcou nove gols e deu três assistências com a camisa do Náutico.

São Paulo tentou liberação antecipada do atacante

O São Paulo até tentou antecipar a chegada do jogador no Morumbi, mas o Ceará fez jogo duro e não o liberou. Erick também gostaria de encerrar a atual temporada na equipe cearense e pediu para ficar.

Com Dorival Júnior, a expectativa é de que Erick seja utilizado pelos lados do ataque. Ele terá a concorrência de Rato e Nestor, que são titulares neste momento. Além disso, o colombiano James Rodriguez deve ganhar mais chances em 2024.

