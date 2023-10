Fluminense tem uniforme definido para final da Libertadores

A Conmebol definiu nesta sexta-feira (13) os uniformes de Fluminense e Boca Juniors para final da Libertadores. Assim, os comandados de Fernando Diniz entrarão em campo com a tradicional camisa tricolor e calção branco. A equipe argentina, por outro lado, jogará de roupa azul na decisão. A informação é do “ge”.

Uniformes de Fluminense e Boca Juniors

A entidade definiu que os goleiros tricolores jogarão de cinza na final da Libertadores. Portanto, Fábio também já está com uniforme definido para decisão. O camisa 1 é um dos destaques do Fluminense nesta temporada e pode ser campeão da principal competição do continente aos 43 anos.

Romero, por outro lado, jogará de uniforme laranja na final. O goleiro argentino tem se consolidado como um exímio pegador de pênaltis e já defendeu seis cobranças na Libertadores. Assim, Fernando Diniz precisa preparar os jogadores tricolores em caso de empate no Maracanã.

Final da Libertadores

Portanto, Fluminense jogará de tricolor e Boca Juniors vestirá azul na final da Libertadores. Os árbitros entrarão em campo de camisa rosa, com calções e meiões da cor preta.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Em casa, os jogadores tricolores buscam uma conquista inédita da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.