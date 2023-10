Joia do Fluminense mostra bons números e ganha moral com Diniz

Arthur vem sendo um dos destaques das categorias de base do Fluminense e tem sido observado de perto por Fernando Diniz. O meia está no clube desde os nove anos e já disputou sete jogos pelo profissional nesta temporada.

“O Fluminense foi praticamente a minha vida toda. Estou aqui direto. Quando eu e meus amigos treinamos na Barra, ficamos dois meses lá, quando deu um mês e pouco a gente ficava com saudade de vir pra cá e treinar aqui. Não só por estar no sub-20, porque a gente estava feliz treinando no profissional, mas a gente estava querendo voltar pra cá por causa do ambiente. O ambiente de Xerém é muito bom, ambiente de família e que a gente gosta de estar aqui. Porque daqui a pouco a gente não vai estar mais em Xerém e vamos sentir saudades”, disse Arthur ao “ge”.

Relação com Diniz

No começo do ano, Fluminense e Vasco se enfrentaram pelo Campeonato Carioca. Assim, Fernando Diniz decidiu colocar Arthur em campo como titular. O meia tinha 17 anos à época e relembra com muito carinho do momento.

“Acho que foi um conjunto de tudo, a adrenalina também. Foi um jogo que apareceu do nada pra mim e não aconteceu da forma que nós esperávamos, mas foi um dia que ficou marcado em minha vida, independentemente do jogo que fiz, porque o professor Diniz confiou em mim, viu que eu tinha a condição de começar jogando com 17 anos e depois disso ele conversou comigo. Falou que as coisas eram assim mesmo, que têm vários jogadores que acontece isso também. Tive paciência e hoje estou tranquilo também, se tiver que aparecer outra oportunidade vai aparecer e estou me preparando para isso”, disse Arthur.

“Foi uma experiência muito boa, eu tinha 17 anos ainda, não tinha completado 18. Ele tinha conversado comigo. Eu fiquei titular na semana, dois dias antes do jogo que eu fui para o time titular, porque o Ganso se machucou. Essa experiência está sendo boa não só para mim, mas para todos os atletas também, porque de semana em semana eles chamam três, quatro jogadores para treinar lá”, completou Arthur.

LEIA MAIS: Renovado com o Fluminense, John Kennedy é um dos trunfos para final da Libertadores

Joia do Fluminense

Assim, Arthur tem alternado entre base e profissional. O meia realizou alguns treinos com Fernando Diniz nesta temporada e entrou em campo na fase de grupos da Libertadores. Portanto, será premiado em caso de conquista do título no dia 4 de novembro.

Apelidado de “Rei” e “Príncipe”, Arthur estreou no profissional do Fluminense em 2021, quando tinha somente 16 anos. Assim, se tornou o jogador mais novo da história a disputar um jogo pelo clube. Portanto, já possui uma casca e maturidade em campo desde muito novo.

Com 18 anos, Arthur atualmente é uma das principais promessas do Fluminense e conta com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 266 milhões) para clubes do exterior. O meia é camisa 10 e capitão do sub-20, com 27 participações para gol nesta temporada. A expectativa é receba ainda mais chances de se desenvolver no profissional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.