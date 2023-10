Zé Ricardo tem atitude inesperada e tira experiente jogador da lista do Cruzeiro

O técnico Zé Ricardo teve atitude inesperada. Para o jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá, neste sábado (14), na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro, ele tirou o atacante Gilberto da lista de relacionados.

O experiente atleta, afinal, vive crise de gols e não marca desde o dia 14 de maio. O jejum incomoda internamente e a torcida critica o atleta bastante diante da ineficiência no ataque da Raposa.

Curiosamente, em sua coletiva de apresentação, há pouco mais de um mês, Zé Ricardo elogiou Gilberto e até chegou a falar em recuperar o jogador.

“O Gilberto, se a gente fizer um recorte para um tempo atrás, metade ou mais de todas as equipes da Série A estariam buscando o Gilberto para ser o centroavante. É um jogador que sabe fazer gol, tem faro de gol”, afirmou Zé Ricardo na ocasião.

Aliás, Gilberto vem perdendo espaço, sobretudo, considerando após a chegada de Zé Ricardo. Ele foi titular por 59 minutos na goleada sobre o Santos, na Vila Belmiro, no dia 14 de setembro. No jogo seguinte, contra o Fluminense, no Maracanã, o camisa 99 foi titular e deixou a partida no intervalo. Após isso, no entanto, o atacante perdeu espaço.

Aliás, Gilberto também vinha perdendo espaço quando Pepa era treinador da Raposa. No duelo contra o Grêmio, no dia 27 de agosto, em Porto Alegre, afinal, o jogador também não foi relacionado.

Veja a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita

Defensores: Palacios, João Marcelo, Kaiki, Oliveira, Luciano Castán, Marlon, Neris e William;

Meio-campistas: Machado, Ian Luccas, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Pereira e Nikão;

Atacantes: Arthur Gomes, João Pedro, Paulo Vitor, Ruan Índio, Stênio e Wesley.

