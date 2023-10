Imprensa espanhola aponta possíveis substitutos de Ancelotti no Real Madrid

A indefinição sobre o futuro de Carlo Ancelotti no Real Madrid abre espaço para especulações no clube merengue. Nesta sexta-feira (13), alguns veículos na imprensa espanhola comentaram sobre quem poderá assumir a vaga do italiano, caso ele realmente comande a Seleção Brasileira em junho de 2024, quando encerra seu vínculo com os merengues.

Dessa maneira, nomes como Xabi Alonso, Raúl e Zidane estão sendo mencionados como possíveis substitutos para Ancelotti. Além disso, a CBF já parece ter certeza de que o italiano vai assumir a Seleção Brasileira no meio de 2024.

De acordo com informações da imprensa espanhola, Xabi Alonso é o favorito. Mesmo que ele tenha acabado de renovar seu contrato com o Bayer Leverkusen até 2026, há rumores de que ele poderia deixar o clube alemão se receber uma proposta para treinar um dos times onde ele jogou ao longo de sua carreira, incluindo o Real Madrid. Outros nomes cogitados são Liverpool e Bayern de Munique. Alonso começou sua carreira na Real Sociedad e também jogou pelo Eibar.

Em homenagem a Ancelotti, reitor ‘confirma’ técnico na Seleção

Outras opções internas incluem Raúl, que é atualmente o técnico do Castilla, o time B do Real Madrid, e tem o sonho de treinar a equipe principal. No entanto, há também o ex-lateral Arbeloa, que treina o time merengue sub-19 e tem mais apoio interno, embora nunca tenha treinado uma equipe nas divisões profissionais.

Ao mesmo tempo, Zidane também é mencionado, com seu histórico impressionante no Real Madrid, incluindo três títulos consecutivos da Champions. No entanto, ele está sem clube desde que deixou o Real em 2021, e a imprensa espanhola considera improvável o retorno no próximo ano.

