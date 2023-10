Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Athletico

A torcida do Botafogo já comprou 22 mil ingressos para a partida contra o Athletico no dia 21 de outubro. Assim, os setores Leste Inferior e Leste Superior estão esgotados. Aliás, para essa partida no Nilton Santos, a venda das entradas começou apenas para os sócios-torcedores.

Os preços dos ingressos vão de R$ 20 a R$ 60.

Essa pode ser a oitava partida consecutiva do Glorioso em casa, pelo Brasileirão, com todos os ingressos vendidos. Os alvinegros esgotaram a carga dos ingressos nas partidas contra Vasco, Red Bull Bragantino, Coritiba, Internacional, Bahia, Flamengo e Goiás. No entanto, contra o time goiano, assim como será contra os paranaenses, o Setor Norte do estádio ficará fechado por conta de um show que terá no Nilton Santos.

O público geral terá acesso aos ingressos somente no dia 18. Assim, o cronograma da venda, seguindo os planos de sócio torcedor, é:

Plano Glorioso (10/10 – 15h30); Plano Alvinegro (11/10 – 10h); Plano Preto (12/10 – 10h); Plano Branco (13/10 – 10h); Público Geral – Online (18/10 – 10h); Público geral – Pontos físicos (19/10 – 10h).

Partida do Botafogo fora de casa

Vale destacar que, antes do confronto contra o Athletico, o Botafogo visita o América-MG em Belo Horizonte. A partida será no dia.

