Vini Jr sobre Flamengo: ‘Eu prometi ao meu pai que voltaria’

Vini Jr é titular absoluto do Real Madrid, convocado frequentemente para Seleção Brasileira e um dos principais astros do futebol mundial. No entanto, isso não é o suficiente. Afinal, ainda falta um pequeno detalhe para ser cumprido na carreira do atacante: voltar ao Flamengo.

Vini Jr e Flamengo

O atacante fez uma promessa ao próprio pai de que um dia voltaria para casa. O jogador chegou ao clube com apenas dez anos de idade e viveu muitos momentos marcantes na base e no profissional.

“Creio que poderia ficar aqui no Real Madrid toda minha carreira, mas o clube da minha vida é o Flamengo. Eu prometi ao meu pai que voltaria um dia. Eu tenho de respeitar essa promessa”, revelou Vini Jr ao L’Équipe.

Portanto, Vini Jr e Flamengo devem retomar um casamento que deu tanta química dentro e fora de campo. Afinal, o atacante é revelado pelas categorias de base do clube, sempre gostou de frequentar as arquibancadas do Maracanã e é idolatrado até hoje pela torcida rubro-negra.

Vini Jr estreou profissionalmente pelo Flamengo em 2016 e jogou apenas duas temporadas no clube. O atacante disputou 69 jogos e marcou 14 gols neste período. Em seguida, acabou se transferindo ao Real Madrid e se transformou em um dos principais jogadores do mundo.

