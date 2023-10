Cristiano Ronaldo não será punido com 100 chicotadas no Irã; entenda

A embaixada do Irã na Espanha negou as notícias sobre uma possível ação judicial contra Cristiano Ronaldo devido a um abraço dado à pintora iraniana Fatemeh Hamami durante a visita do Al-Nassr ao país para enfrentar o Persopolis na Champions Asiática. Após vários dias de especulações, as autoridades iranianas se pronunciaram nesta sexta-feira (13) e revelaram que as alegações de que o português poderia sofrer 100 chicotadas como punição eram falsas.

A embaixada do Irã em Madrid esclareceu a situação, e destacou que não há nenhuma ação legal ou punição contra Cristiano Ronaldo. Além disso, eles enfatizaram que tais notícias infundadas desviam a atenção dos “crimes de guerra contra a Palestina.”

Ao mesmo tempo, a embaixada lembrou que Cristiano Ronaldo viajou para o Irã nos dias 18 e 19 de setembro para um jogo oficial de futebol e foi calorosamente recebido pelo povo e pelas autoridades do país. Por fim, destacou-se que o “gesto sincero e humano” de Cristiano Ronaldo ao abraçar Fatemeh Hamami também recebeu elogios tanto da embaixada como das autoridades esportivas iranianas.

“Negamos veementemente qualquer decisão judicial contra qualquer atleta internacional no Irã”, diz a embaixada do Irã.

Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida… pic.twitter.com/51xw40L7Gp — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) October 13, 2023

Ententa a polêmica em que Cristiano Ronaldo se envolveu

Fatemeh Hamami tem 85% do corpo paralisado e pintou dois quadros do astro português com os pés. Pelo presente, o jogador deu um beijo na cabeça da mulher seguido de um abraço. Além disso, o Al-Nassr filmou e registrou o encontro em suas redes sociais.

Todavia, pelas leis iranianas, o ato de carinho é proibido por pessoas que não são casadas. Dessa maneira, surgiram alegações de que CR7 poderia receber uma pena de 100 chicotadas, negadas publicamente nesta sexta-feira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.