Merentiel diz que, para ele, atuar com Cavani ‘é como jogar com Messi’

Em entrevista dada para o Canal de Boca, o atacante uruguaio Miguel Merentiel exaltou a idolatria que alimenta para com seu companheiro de equipe, Edinson Cavani. O sentimento de admiração é tamanho que ele fez um comparativo usando nada mais nada menos do que Lionel Messi como exemplo.

O avante que está emprestado pelo Palmeiras ao clube de Buenos Aires frisou, inclusive, que já externou diretamente esse sentimento para o próprio Cavani. Destacando, ainda, que ele e seus companheiros de Boca Juniors precisam desfrutar tanto no aspecto técnico como nos exemplos de dedicação diária dados pelo compatriota:

“Para nós, jogar com Cavani é como jogar com Messi. Falei com Edi, disse-lhe que ele é um ídolo para o uruguaio, um ponto de referência absoluto. É impressionante vê-lo treinar, ir à academia; ele é um profissional de primeira classe, temos que aproveitá-lo ao máximo.”

Como não poderia deixar de ser, a final da Libertadores também foi tema da entrevista. E o jogador com contrato junto ao Boca até o fim do mês de dezembro não escondeu a ansiedade pela chegada, o mais rápido possível, do embate com o Fluminense, marcado para o dia 4 de novembro, no Maracanã.

“Penso muito no dia 4 de novembro. Será o jogo da minha vida, uma final, uma guerra que temos que sair vitoriosos, custe o que custar. Temos que trabalhar bem para estarmos preparados nos detalhes e na concentração, como foi com o Palmeiras. Procuramos focar nos jogos mais próximos, mas a cabeça não sai da final. Vamos trabalhar para chegar lá da melhor maneira”, concluiu Merentiel.

