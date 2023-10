Inglaterra vence amistoso em Wembey contra a Austrália

A Inglaterra aproveitou a folga no Grupo C das eliminatórias da Euro (que lidera com 13 pontos) para jogar amistoso nesta sexta-feira (13/10), em Wembley contra a Austrália. Venceu por magro 1 a 0, gol de Watkins, no segundo tempo.

Inglaterra joga a conta do chá para vencer

O técnico Gary Southgate aproveitou a partida para testar vários reservas. E os ingleses decepcionaram no primeiro tempo. Apesar da maior posse de bola, 67% , teve uma única chance real: um lançamento que Watkins recebeu pela esquerda, tirou o goleiro Matt Ryan, mas chutou na trave. Já a Austrália foi muito mais perigosa. Baccus obrigou o goleiro Johnstone a fazer grande defesa; Duke, na marca do pênalti, perdeu um gol feito; o lateral Strain entrou na área e chutou sem chance para o goleiro inglês, porém o zagueiro Dunk salvou em cima da linha.

No segundo tempo, aos 13 minutos a Inglaterra chegou ao gol quando Grealish escorou cruzamento da direita e chutou cruzado. Watkins, quase em cima da linha. O atacante do Aston Villa apenas empurrou para o gol. Depois disso, as seleções fizeram jogo sem muitas emoções, quase modorrento. E sem voltar a balançar a rede.

Próximos jogos

A Inglaterra volta a campo nesta terça-feira. Enfrentará a Itália, em Wembley, pela oitava rodada do Grupo C das Eliminatórias da Euro. Já a Austrália faz o seu último amistoso antes do início da sua participação nas Eliminatórias da Ásia. O duelo será contra a Nova Zelândia. em Brentford, na Inglaterra.

