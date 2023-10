Mbappé marca, França vence Holanda e se classifica à Euro-2024

A França, com Mbappé inspirado, garantiu classificação antecipada para a Eurocopa-2024. Nesta sexta-feira (13/10), pela sexta rodada do Grupo C das Eliminatórias da competição, foi até Amsterdã e derrotou a dona da casa, Holanda, por 2 a 1, gols de seu astro maior (Hartman descontou). Mbappé marcou uma vez em cada tempo. Com isso, ajudou a sua seleção a manter o 100%: 18 pontos em seis jogos. Assim, os franceses garantem posição antecipada no G2 e, consequentemente, carimba passaporte para a competição que rolará na Alemanha.

A derrota deixa a Holanda, que jogou com muita raça, em péssima situação. Tem nove pontos, em terceiro lugar, contra 12 da Grécia. Estas duas seleções se enfrentam nesta segunda-feira, em Atenas. Caso tropece, os gregos avançam e os holandeses estarão eliminados.

A França começou em cima. Com toques rápidos, chegava bem até a área holandesa e saiu na frente quando, aos sete minutos, Mbappé escorou cruzamento do lateral Clauss. Atrás do placar, a Holanda foi ao ataque e teve pelo menos três chances para empatar. Na melhor, Veerman perdeu gol inacreditável, na pequena área.

Que golaço, Mbappé!

Veio o segundo tempo e Mbappé ampliou num golaço aos oito minutos. Após troca de passes de quase dois minutos no ataque, o astro triangulou com Rabiot, entrou na área e tocou por cobertura. Sem a menor chance para o goleiro Verbruggen.

Com vantagem confortável e administrando sempre que tinha a bola, a França relaxou. Assim, deu a oportunidade para Hartman, aos 38, fazer um belo gol para a Holanda, chutando no contrapé do goleiro Maignan. A torcida holandes acordou. Mas quem quase marcou foi a França, num chute de Mbappé na trave. Fim de jogo. Enfim, Franceses 100% e com vaga à fase final. Rumo à Alemanha!.

