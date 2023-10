Com dois de Cristiano Ronaldo, Portugal vence Eslováquia e vai à Eurocopa

Portugal é a primeira seleção a carimbar o passaporte para a Eurocopa 2024 por meio das Eliminatórias. Nesta sexta-feira (13), os portugueses contaram com o brilho de Cristiano Ronaldo para vencer a Eslováquia por 3 a 2, no Estádio do Dragão, em Porto, e ficaram com a vaga na competição que será disputada no próximo ano, na Alemanha. O jovem Gonçalo Ramos, do PSG, abriu o placar para os donos da casa, enquanto CR7 marcou dois gols para assegurar o triunfo em sua partida de número 200 com a seleção. Pelo lado dos visitantes, Hancko e Lobotka balançaram a rede.

Dessa maneira, Portugal manteve a campanha com 100% de aproveitamento e lidera o Grupo J com 21 pontos em sete rodadas disputadas até o momento, sendo oito de vantagem para a própria Eslováquia, vice-líder da chave.

Com a melhor campanha desta Eliminatórias, os portugueses estão confirmados na próxima edição da Euro. Isto porque, além da vitória no Estádio do Dragão, Luxemburgo não conseguiu vencer a Islândia no outro compromisso do grupo, ficou no empate em 1 a 1, e os portugueses não poderão ser ultrapassados até a 10ª e última rodada.

Além disso, os dois gols sofridos pelo time comandado pelo técnico Roberto Martínez foram os únicos que a defesa portuguesa deixou escapar nas sete primeiras rodadas da competição.

Portugal x Eslováquia

Em um primeiro tempo chuvoso em Porto, os donos da casa conseguiram se impor e levaram uma boa vantagem para o intervalo. Com o domínio do jogo, Portugal abriu o placar com Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo, de pênalti, garantiu o segundo. No entanto, os portugueses ainda desperdiçaram outras boas oportunidades de ampliar. Além disso, o goleiro Dúbravka fez boas defesas e evitou um placar mais elástico nos primeiros 45 minutos.

Na segunda etapa, Portugal manteve o domínio da partida e a estratégia funcionou. A equipe criou novas chances de gol, mas foi surpreendida aos 23 minutos, quando a primeira finalização da Eslováquia parou no fundo da rede. Hancko chutou de fora da área e contou com um desvio na zaga para diminuir a vantagem portuguesa.

No entanto, apenas três minutos depois, Cristiano Ronaldo chamou a responsabilidade e aproveitou boa assistência de Bruno Fernandes para anotar o segundo dele no jogo. Mas, a Eslováquia voltou a balançar a rede em nova finalização de fora da área. Lobotka acertou um belo chute no canto direito de Diogo Costa, aos 34 minutos, para confirmar o placar de 3 a 2.

