Sul-Americana tem venda de ingressos para a final aberta

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou, nesta sexta-feira (13), que abriu a venda de ingressos para a decisão da Sul-Americana. O embate entre Fortaleza e LDU, no próximo dia 28 de outubro, ocorrerá no Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Este. Enquanto o Leão do Pici busca sua primeira conquista continental, os equatorianos brigam pelo quinto título dessa magnitude, o segundo da Sula.

As entradas tem variação de preço, considerando três categorias, que flutuam entre dez e 70 dólares (entre R$ 50 e R$ 354). No caso da Categoria 1, que possui o ingresso mais caro, a venda será liberada para qualquer torcedor. Cada usuário poderá comprar, no máximo, cinco entradas já contando com a sua, tendo de nominar todos os usuários.

Em relação as outras duas categorias, existem algumas particularidades a serem consideradas. No caso do Categoria 2, a venda terá preços distintos onde o torcedor estrangeiro pagará 40 dólares (R$ 202) enquanto aqueles que possuírem identidade de comprovação da cidadania uruguaia podem comprar por dez dólares (R$ 50) a entrada.

Por fim, a Categoria 3 terá suas entradas distribuídas para que Fortaleza e LDU comercializem de maneira direcionada aos seus fãs. Nesse caso em especial, a comercialização ainda não teve sua data de abertura informada pela entidade que rege o esporte na América do Sul.

