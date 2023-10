Depois da pipoca, Neto diz que torcida tem de jogar M em Neymar

Apresentador de programa esportivo na Band, Neto falou alto com relação ao episódio em que um torcedor da Seleção Brasileira arremessou um saco de pipoca em Neymar. Afinal, o ex-jogador apoiou o ato do torcedor que, ao fim da partida, (1 a 1) com a Venezuela, pelas Eliminatórias a Copa, na Arena Pantanal, atirou o objeto no atacante do Brasil. Aliás, Neto foi mais longe.

“Olha, é um absurdo você jogar um saco de pipoca. Meu irmão, tem de mijar! Todo mundo mijar na cabeça deles todos. Fazer o cocô, colocar num saco e jogar! Tem que fazer isso!”, incentivou o apresentador.

Porém, prte da torcida do Brasil, que o havia apoiado durante o jogo quase inteiro, mudou de postura após o apito final. Neymar tinha discutido com quase todos os venezuelanos e seguia para o vestiário quando alguém jogou um monte de pipocas. Foi a senha, no entanto, para o atacante parar, olhar para a arquibancada e passar a bater boca com a torcida.

Neymar: ‘Não estou aqui de férias’

Depois do episódio, na zona mista onde os jogadores concedem entrevistas após as partidas, Neymar comentou o caso. O atacante, porém, continuou muito bravo com a situação.

“É muito triste. Não estou aqui de férias e muito menos passear. Vim fazer o que mais amo, jogar futebol e defender o meu país”, respondeu o craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A Seleção Brasileira volta em campo na terça-feira (17) contra o Uruguai em Montevidéu, no Estádio Centenário, às 21h (de Brasília), válido pela quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.