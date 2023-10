Tite é regularizado no BID e já pode estrear pelo Flamengo

O Flamengo regularizou, nesta sexta-feira (13) a documentação de seu novo treinador: Tite. Nesse sentido, o nome do comandante já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já poderá fazer sua estreia no clube. O primeiro jogo com o gaúcho à beira do campo será dia 19, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador foi anunciado no início da semana e quando chegou ao Ninho do Urubu fez questão de apertar a mão de cada funcionário. Na parte da tarde de terça-feira (10), Tite teve a primeira conversa com o elenco e iniciou seu trabalho que já está no quarto dia.

Dessa forma, o clube carioca informou a data oficial da apresentação do técnico, que será na terça (17), às 13h. Esse primeiro contato com os jornalistas aconteceria nesta semana, mas o Rubro-Negro preferiu adiar por uma semana.

Depois de conhecer as instalações do Ninho do Urubu, Tite participou de uma reunião com o vice-presidente de futebol do clube, na quarta-feira (11), para discutir sobre melhorias no treinamento e o planejamento com o elenco rubro-negro. O novo comandante também conversou sobre a metodologia que pretende implementar e a programação de treinamentos.

Deste grupo, o gaúcho comandou onze jogadores enquanto estava na seleção brasileira: Santos, Rodrigo Caio, Pablo, David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Por fim, se a primeira impressão é a que fica, Marcos Braz e Bruno Spindel são só elogios ao novo técnico rubro-negro.

