Jogadores expulsos em Santos x Vasco serão julgados pelo STJD

Os jogadores Rodrigo Fernández e Lucas Lima, do Santos, e Medel, do Vasco, expulsos na partida entre as equipes pela 25ª rodada do Brasileirão, serão julgados pela Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Eles configuram no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita prática de agressão física durante os jogos. O julgamento acontecerá na quinta-feira.

Os santistas e o cruz-maltino podem sofrer punição de até 12 jogos de suspensão.

“Suspensão de quatro a doze partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica”, diz o artigo.

Na partida na Vila Belmiro, que terminou com a vitória do Santos por 4 a 1, os três jogadores foram expulsos aos 14 minutos do segundo tempo. A confusão se iniciou com um lance de Soteldo, que subiu em cima da bola. Os jogadores do Vasco não gostaram e foram tirar satisfação, iniciando o tumulto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.