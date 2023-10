Spalletti apoia decisão de afastar atletas acusados de envolvimento com apostas

O técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti, afirmou durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (13) que a decisão de afastar os jogadores Nicolo Zaniolo e Sandro Tonali foi correta. Os atletas saíram do treinamento da Azzurra na última quinta (12), após serem acusados pela polícia e terem seus telefones e laptops apreendidos em uma investigação sobre apostas ilegais no futebol do país.

A Itália enfrenta a seleção de Malta neste sábado (14), em Bari, e na terça-feira (17), enfrenta a Inglaterra, em Wembley, ambos os jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. No entanto, Spalletti não revelou se a decisão de liberar os jogadores partiu dele ou da federação italiana. Mas, o técnico disse que foi a melhor escolha, uma vez que acredita que Zaniolo e Tonali não estariam totalmente concentrados nos próximos compromissos da equipe.

“Nâo é legal dizer quem tomou a decisão, é o suficiente dizer que foi a decisão correta. Não podemos levar (para os jogos) dois caras que foram surpreendidos dessa maneira (com a presença da polícia) para jogar uma partida. Agora temos que pensar em jogar, perdemos dois grandes jogadores, mas ainda somos uma equipe forte”, explicou o treinador.

Início de trabalho de Spalletti

Luciano Spalletti, conquistou o histórico título Italiano com o Napoli na última temporada, e assumiu o comando da seleção em agosto deste ano. Ele ficou com a vaga deixada por Roberto Mancini, que saiu para comandar a Arábia Saudita. Spalletti estreou com um empate contra a Macedônia do Norte fora de casa e, em seguida, venceu a Ucrânia em seu primeiro jogo em casa.

Dessa maneira, Spalletti tenta conduzir os italianos para uma classificação Grupo C das Eliminatórias para a Euro, que está bem equilibrado. Atualmente, a Inglaterra lidera com 13 pontos, seguida por três equipes com sete pontos: Itália, Ucrânia e Macedônia do Norte. A Azzurra, no entanto, tem um jogo a menos do que suas rivais.

