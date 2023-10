Rodrigo Ely volta a treinar com bola e fica perto de retorno

O zagueiro Rodrigo Ely, que é desfalque no Grêmio há cerca de três semanas, ficou mais perto de fazer seu retorno aos gramados. Nesta sexta-feira (13), ele treinou com bola pela primeira vez desde a lesão na coxa esquerda, sofrida no fim de setembro. Embora ainda entregue a trabalhos de fisioterapia, o defensor dá um passo importante para a reintegração ao restante do elenco tricolor.

Assim como Rodrigo Ely, o lateral-esquerdo Cuiabano também voltou às atividades, em circunstâncias parecidas. Aliás, até o problema que os dois jogadores tiveram foi o mesmo: lesão grau dois na parte posterior da coxa. Mas, no caso de Cuiabano, o problema se deu na coxa direita. Ele também segue entregue à fisioterapia.

Os dois ainda não devem entrar em campo para o jogo contra o Athletico-PR, na próxima semana, mas é possível que voltem aos relacionados ainda em outubro. De desfalque certo, o técnico Renato Gaúcho já tem o volante Carballo, que se machucou no Gre-Nal do último domingo. O atacante João Pedro Galvão é dúvida, com dores musculares.

O Grêmio recebe o Athletico-PR na quarta-feira (18), às 19h, na Arena, pelo Brasileirão.

