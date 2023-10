Itália x Malta: escalações e onde assistir

Itália e Malta se enfrentam, neste sábado (14), pela 7ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024, um dos mais equilibrados da competição até o momento. A bola rola às 15h45, no estádio San Nicola, em Bari, em duelo que pode garantir a vice-liderança isolada para os dons da casa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Como chega a Itália?

Em início de trabalho do técnico Luciano Spalletti, a Itália ainda não perdeu sob o comando do novo treinador e vai em busca de mais um triunfo nas Eliminatórias para seguir na briga pela classificação.

Dessa maneira, os italianos aparecem na vice-liderança do Grupo C, com os mesmos sete pontos de Ucrânia e Macedônia do Norte, terceira e quarta colocadas, respectivamente. No entanto, a Azurra tem uma partida a menos que seus adversários.

Assim, para o jogo deste sábado, Spalletti perdeu Nicolo Zaniolo e Sandro Tonali, dispensados pela seleção italiana na última quinta-feira (12), após serem acusados pela polícia e terem seus telefones e laptops apreendidos em uma investigação sobre apostas ilegais no futebol do país. Além disso, este caso foi debatido na entrevista coletiva do treinador nesta sexta-feira, onde ele deixou claro que apoia a decisão.

Ao mesmo tempo, Gianluca Scamacca, Federico Chiesa, Mattia Zaccagni e Ciro Immobile também desfalcam a equipe devido a lesões.

Como chega Malta?

Lanterna do Grupo C, Malta ainda não somou pontos nas cinco primeiras partidas disputadas nesta Eliminatórias e já não tem chances de classificação.

Além disso, para piorar a situação dos visitantes deste sábado, o técnico Michele Marcolini não poderá contar com o capitão Steve Borg, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, além de Teddy Teuma e Jodi Jones, lesionados.

Itália x Malta

7ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Data e horário: sábado, 14/10/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: estádio San Nicola, em Bari (ITA)

Itália: Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kean. Técnico: Luciano Spalletti

Malta: Bonello; J. Borg, Muscat, Pepe; Mbong, Kristensen, Guillaumier, Camenzuli; Yankam, Degabriele; Nwoko. Técnico: Michele Marcolini.

Árbitro: Duje Strukan (CRO)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Onde assistir: SporTV

