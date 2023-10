Fluminense x Boca: ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira

Em meio à Data Fifa, o Fluminense convive com a expectativa dia decisão da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, marcada para o dia 4 de novembro, no Maracanã. Nesse sentido, as vendas para o setor sul, destinado à torcida tricolor, terão início na próxima segunda-feira (16), às 15h. Vale destacar que o setor norte ficará com a torcida xeneize, enquanto os outros locais (mistos) do estádio estão esgotados.

Para comercialização desses bilhetes, os sócios do clube carioca terão prioridade d acordo com cada categoria. Cada pessoa terá direito a apenas um ingresso, seguindo a regra do programa, inclusive para os membros do plano família, que geralmente tem direito a mais de um bilhete em jogos com mando do Tricolor.

Segundo as regras doa Conmebol, torcedores que já compraram para as categorias 1 e 2 (setores Leste e Oeste) não poderão comprar na categoria 3 (setor Sul). Vale lembrar que cada uma das torcidas terá direito a 20 mil ingressos na área atrás dos gols.

A abertura das vendas terá a seguinte ordem de prioridade:



1) Sócios dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 16/10 (segunda), às 15h

2) Sócios dos planos Arquiba 60% / Pacote Jogos – 16/10 (segunda), às 17h

3) Sócios do plano Guerreiro – 16/10 (segunda), às 19h

4) Público geral – 16/10 (segunda), às 21h

– Os ingressos custam R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia-entrada);

– A venda online será realizada em libertadores.eleventickets.com. A CONMEBOL recomenda que os torcedores realizem o cadastro antecipadamente no site;

– As informações sobre gratuidades serão divulgadas em breve pela CONMEBOL;

– As condições para meia-entrada já estão disponíveis no site da CONMEBOL.

Uniformes definidos

A Conmebol definiu nesta sexta-feira (13) os uniformes de Fluminense e Boca Juniors para final da Libertadores. Assim, os comandados de Fernando Diniz entrarão em campo com a tradicional camisa tricolor e calção branco. A equipe argentina, por outro lado, jogará de roupa azul na decisão. A informação é do “ge”.

A entidade definiu que os goleiros tricolores jogarão de cinza na final da Libertadores. Portanto, Fábio também já está com uniforme definido para a decisão. O camisa 1 é um dos destaques do Fluminense nesta temporada e pode ser campeão da principal competição do continente aos 43 anos.

Romero, por outro lado, jogará de uniforme laranja na final. O goleiro argentino tem se consolidado como um exímio pegador de pênaltis e já defendeu seis cobranças na Libertadores. Assim, Fernando Diniz precisa preparar os jogadores tricolores em caso de empate no Maracanã.

