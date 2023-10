EUA x Alemanha: escalações e onde assistir

Classificada para a Eurocopa 2024 por ser o país sede, a Alemanha utiliza a Data Fifa para realizar amistosos e preparar a equipe para o início da competição. Neste sábado (14), os alemães visitam os EUA, às 16h, no Rentschler Field Stadium, em East Hartford, Connecticut, no país norte-americano. Assim, a partida que marca a estreia do técnico Julian Nagelsmann no comando da seleção alemã terá transmissão ao vivo pelo streaming da Star+.

Como chega a Alemanha?

Os alemães vão para o primeiro jogo sob o comando do técnico Julian Nagelsmann. Dessa forma, a Alemanha chega embalada após uma boa vitória sobre a França no último amistoso disputado pela equipe. Ou seja, mesmo que enfrente um forte Estados Unidos, fora de casa, os alemães aparecem como favoritos para buscar mais um triunfo.

Como chega os EUA?

Por outro lado, a seleção norte-americana vem de duas vitórias importantes na Copa Ouro. Dessa maneira, na primeira delas, a equipe venceu o Uzbequistão por 3 a 0 e derrotou Omã por 4 a 0. Assim, a equipe vai tentar repetir as boas atuações diante de um adversário mais forte.

EUA x Alemanha

Amistoso Internacional

Data e horário: 14 de setembro de 2023, às 16h (de Brasília).

Local: Rentschler Field Stadium, em Connecticut, Estados Unidos

EUA: Turner; Dest, Robinson, Richards, Lund; McKennie, Musah, Aaronson; Weah, Balogun, Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

Alemanha: Ter Stegen; Thiaw, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Sane, Musiala; Fullkrug, Muller. Técnico: Julian Nagelsmann

Onde assistir: Star+

