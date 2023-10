Diretoria do Arsenal visita Xerém e elogia base do Fluminense

Conhecido por ter uma base forte e por formar bons jogadores, o Fluminense recebeu uma visita especial na manhã desta sexta-feira (13). Nesse sentido, a diretoria do Arsenal, da Inglaterra, foi até o CT Vale das Laranjeiras para conhecer as instalações da base, a metodologia DNA Tricolor e elogiaram o trabalho realizado no local.

“Tivemos contato com o Arsenal-ING no ano passado quando eles nos receberam em nossa viagem com o Sub-16 para a Inglaterra. Hoje, eles vieram conhecer mais de perto nosso CT e nosso trabalho. Eles ficaram bastante impressionados e elogiaram nossos processos”, contou o diretor executivo da base, Antônio Garcia.

Dessa forma, a diretoria dos Gunners acompanhou uma apresentação da metodologia própria de formação do Fluminense: o DNA Tricolor. Entre os membros do clube inglês, estava o brasileiro Edu Gaspar, que disse ter ficado impressionado com o trabalho e a atmosfera.

“Gostei muito de tudo o que nos foi apresentado aqui. É um trabalho impressionante. A atmosfera do CT de Xerém é diferente”, disse Edu Gaspar, Diretor Esportivo do Arsenal-ING.

Vale destacar que o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras possui uma área de mais de 120 mil m². Em suma, os Moleques de Xerém contam, ao todo, com sete campos, sendo um de grama artificial, academia, dormitório para 90 atletas, sala de psicologia, nutrição e departamento de fisiologia. Além disso, o local também tem auditório, refeitório, sala de metodologia e sala de desempenho, sendo específico para a formação da base tricolor.

