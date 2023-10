A entrevista coletiva de Leila Pereira segue causando desdobramentos nos bastidores do Palmeiras. Afinal, após o ex-presidente Paulo Nobre afirmar que a atual mandatária “passou dos limites”, nesta sexta-feira (13) foi a vez de 26 conselheiros do clube divulgarem carta aberta para criticar as declarações da dirigente.

Na carta, direcionada aos associados, sócios torcedores e torcedores alviverdes, os conselheiros afirmam ter feito indagações à direção sobre contratos de patrocínio da Crefisa/FAM e do transporte da Placar Linhas Aéreas, todas empresas de Leila.

Além disso, os conselheiros dizem que ela respondeu “de maneira intimidatória, segregando estes dos demais membros do Conselho Deliberativo.

“Não nos curvaremos aos caprichos, vontades e ofensas daquela que tem o dever de prestar contas”, diz trecho do documento.

Em seguida, esses conselheiros destacaram que a entrevista coletiva da última quarta “escalonou” a intimidação a eles nos bastidores do clube.

Leila Pereira estará presente na próxima reunião do Conselho Deliberativo no dia 23 de outubro, às 18h (de Brasília), nas dependências sociais do clube.

Veja a carta aberta dos 26 conselheiros Aos Associados, Sócios Torcedores e Torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras Nós, os 26 CONSELHEIROS DA SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, “retaliados”, tolhidos de exercer com autonomia o mandato para representar o associado, defendendo os interesses da instituição, vimos, por meio desta, nos manifestar: O simples ato de questionar é um direito inalienável do cidadão. Quando este exerce mandato outorgado por uma coletividade, esse direito se transforma em dever. No cumprimento desse direito/dever, nós, CONSELHEIROS DA SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, fizemos indagações à PRESIDÊNCIA EXECUTIVA sobre os contratos de patrocínio da Crefisa/FAM e o transporte aéreo da Placar Linhas Aéreas, haja vista, fato excepcional e relevante, onde a presidente da INSTITUIÇÃO figura como representante da contratante e sócia-proprietária das contratadas. Ainda que os questionamentos tenham sido colocados de maneira respeitosa, a presidente nos respondeu de maneira INTIMIDATÓRIA, nos SEGREGANDO dos demais membros do CONSELHO DELIBERATIVO, tangenciando as questões. Essa mesma intimidação se escalonou com a entrevista coletiva convocada pela própria mandataria, na qual deveria esclarecer o funcionamento da relação contratual entre as empresas nas quais possui participação societária e a Sociedade Esportiva que preside. Quando perguntada sobre o tema, se apressou em responder que não havia qualquer conflito de interesses e, de maneira grosseira, chamou os Conselheiros que ousaram questioná-la de “DESTRUIDORES”. Esse episódio, assim como os anteriores, demonstram uma dificuldade no entendimento das atribuições estatutárias por parte de quem exerce a presidência, que administra, por tempo determinado, uma SOCIEDADE que não lhe pertence. Devendo, portanto, acrescentar em seu vocabulário termos como: CONTRADITÓRIO, RESPEITO e TRANSPARÊNCIA. Reafirmamos o compromisso com aqueles que confiaram a nós o mandato de CONSELHEIROS e, representaremos também a todos que amam a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por fim, não nos curvaremos aos caprichos, vontades, ameaças e ofensas daquela que tem o dever de prestar contas. Contem conosco! Adriano Tadeu Lívani Reale,

Emerson da Rosa,

Felipe Giocondo Cristovão,

Francisco Vituzzo Neto,

Genaro Marino Neto,

Gerson Clemente Guarino,

Guilherme Gomes Pereira,

Guilherme Romero,

João Carlos Minello,

José Antonio Aparecido Junior,

José Carlos Tomaselli,

José Corsini Filho,

Juan Manuel Berrospi Carreno,

Luis Henrique Monteiro Fronterotta,

Luciana Santilli,

Luiz Fernando Marrey Moncau,

Luiz Roberto Cassab Mousinho,

Marcos Antonio Gama,

Mauricio Pegoraro,

Mauricio Vituzzo,

Pedro José Vilar Godoy Horta,

Ricardo Alberto Galassi,

Ricardo Spinelli Poppi,

Valdomiro Otero Sordili Filho,

Victor Fruges,

Vinicius Feres Zucca.

