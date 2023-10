Cuiabá x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro encara o Cuiabá neste sábado (14), às 21h, na Arena Pantanal, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa tenta voltar a vencer após duas rodadas e subir na tabela. Afinal, o Cabuloso está na 15° posição, com apenas três pontos a mais que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Dourado está na 11° colocação e já começa a ter ambições maiores na competição.

Como chega o Cuiabá?

O técnico António Oliveira terá três desfalques para o embate. Afinal, o atacante Wellington Silva, que trata dores no púbis está fora. Além disso, o zagueiro Alan Empereur e o volante Lucas Mineiro, advertidos com o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Fluminense, também não encaram o Cruzeiro. Por outro lado, o retorno fica por conta do meio-campista Denilson, após cumprir suspensão. Ele deve concorrer com Fernando Sobral pela vaga no setor. Por fim, no ataque, Derik Lacerda e Jonathan Cafú disputam a titularidade, enquanto Allyson é cotado para assumir a titularidade na defesa.

Como chega o Cruzeiro?

Por outro lado, o técnico Zé Ricardo não tem Matheus Jussa, titular absoluto do time, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Filipe Machado é a peça de reposição mais próxima. Aliás, outro que poderia ocupar o setor é Fernando Henrique, mas ele foi expulso diante do América-MG e também desfalca a equipe. No ataque, apesar de não ser titular, Bruno Rodrigues também fica fora, por ter levado o terceiro amarelo. O setor ofensivo poderá sofrer mudanças no trio do ataque. No clássico com o o América, o time atuou com Wesley, Arthur Gomes e com Nikão como falso 9. Contudo, Matheus Pereira pode começar a partida.

CUIABÁ X CRUZEIRO

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 14/10/2023; 21h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Rikelme (Uendel); Raniele, Denilson (Fernando Sobral) e Ronald; Wellington Silva, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Lucas Oliveira), Lucas Silva e Mateus Vital (Matheus Pereira); Arthur Gomes, Wesley e Nikão (Gilberto) Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA-FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

