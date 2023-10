Corinthians treina em dois períodos para enfrentar o Fluminense

Visando o próximo jogo pelo Brasileirão, contra o Fluminense, o Corinthians procura aproveitar bem a paralisação da data Fifa. Dessa forma, os jogadores comandados por Mano Menezes vêm se esmerando nos últimos dias e pegando pesado nas atividades. Aliás, neste fim de semana, o grupo irá treinar em dois períodos, tanto no sábado (14) quanto no domingo (15).

Embora enfrente o Fluminense apenas na próxima quinta-feira, o Corinthians trabalha duro. Os jogadores realizaram, nesta sexta, uma atividade física, técnica e tática, com o grupo separado em três partes, no CT Joaquim Grava. Mas, para os próximos dias, a rotina será um pouco diferente, com quatro treinos em 48 horas.

A chegada de Mano Menezes fez com que a parte física ganhasse peso ainda maior durante os treinamentos do Corinthians. A busca é pela recuperação na tabela do Brasileirão, algo que o Timão vem tentando nas últimas partidas. A equipe está em 13º lugar, com 31 pontos. O duelo contra o Flu é no Maracanã, às 21h30 de quinta.

