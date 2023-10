Dorival relembra trabalho no Flamengo e mudança de postura de Pedro

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo, Dorival Júnior foi demitido pelo clube para essa temporada, mas deixou marcas. Ao longo do ano, nenhum treinador que passou pelo Rubro-Negro conseguiu chegar perto dos números do comandante. Em entrevista à ESPN, o profissional, que repetiu o feito com o São Paulo e ergueu o troféu da Copa do Brasil, revelou a conversa que teve com Pedro na temporada passada.

Esse diálogo foi essencial para que o centroavante tivesse seu melhor ano no clube e fosse artilheiro da Libertadores 2022, com 12 gols. Dessa forma, Dorival alertou o jogador ao citar um certo “desleixo” na preparação e pediu para que ele mudasse a postura, algo que surtiu efeito.

“Eu chamei o Pedro e conversei com ele, falando que um jogador do nível dele não poderia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele estava vivendo, e muito em razão, também, do desleixo que ele estava tendo. Ele se entregou de tal maneira, que ele não participava. E eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse mais se ele quisesse jogar, porque eu confiava nele. E acabou mudando a percepção”, contou Dorival, e em seguida completou:

“No meu primeiro dia, eu falei que eles passassem a se preocupar mais consigo próprios, buscassem melhorá-los. Cada treinador tem um nível de trabalho e uma condição. Eu sempre vou respeitar, nunca vou chegar ao clube e falar: “Você está mal porque tal treinador ou preparador te deixou mal”. Não é isso. O que eu quero é que cada um melhore dentro de sua capacidade e condição. O que estamos apresentando não é bom. Você tem que melhorar, eu tenho que melhorar, nós temos que melhorar. Foi o que eu propus, e os jogadores entenderam. Nós iríamos mudar o momento e o padrão que estávamos vivendo, eles começaram a entender que todos seriam importantes, que todos iriam participar”, acrescentou.

Momento do centroavante

Em 2023, Pedro não conseguiu ter o mesmo rendimento desde a saída de Dorival Júnior. Na atual edição da Copa Libertadores, o atacante estufou a rede em apenas três oportunidades, um terço da quantidade de gols que fez no ano anterior. Em campo, o jogador não demonstra a mesma confiança, apesar de ter sido titular nas últimas partidas, uma tarefa para Tite, que o levou para a Copa do Mundo.

A contratação de Tite, um velho conhecido, pode ser essencial para que o atleta reencontre o caminho do bom futebol. Em suma, o treinador terá a tarefa de potencializar a qualidade do camisa 21, que é grato por ter participado da Copa do Mundo de 2022.

Um dos momentos mais críticos do ano foi quando o preparador físico Pablo Fernández agrediu o atacante. O ato aconteceu no vestiário do Independência, em Belo Horizonte, depois do jogo com o Atlético-MG. Na ocasião, Pedro chegou a registrar ocorrência na Polícia Civil , porém o comportamento de Jorge Sampaoli depois do fato desagradou o elenco.

