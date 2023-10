Arthur revela proposta do Fluminense, mas destaca: ‘Ambições na Europa’

O meio-campista Arthur, atualmente na Fiorentina, da Itália, revelou que teve uma proposta do Fluminense nesta temporada. Contudo, o atleta destacou que ainda tem o objetivo de conquistar títulos no futebol do Velho Continente e não pretende retornar ao futebol brasileiro no momento. Além disso, o atleta tem o sonho de voltar à seleção e ter sequência com a camisa amarela.

“Eu tive algumas propostas do Brasil. Eu e a minha família conversamos sobre o futuro. Sabia que a minha etapa na Europa ainda não tinha acabado. Tenho ambições de conquistar grandes títulos na Europa. Minha cabeça sempre esteve centrada na Europa”, disse Arthur, em entrevista ao podcast “Gringolândia”, do GE, antes de completar:

“Sim. Teve essa sondagem e interesse. Não conversei com ele (Diniz). Mas foi um privilégio. Ele não era nem treinador da Seleção Brasileira ainda. Mas já acompanhava o trabalho dele. Por onde foi, ele fez grandes campanhas. Tem um estilo próprio de jogar e isso para mim é espetacular. Como ele enxerga o futebol e como suas equipes jogam”, acrescentou.

Mesmo sendo grato pelo interesse, o jogador acredita que ainda possa conquistar títulos na Europa e disse estar com a cabeça 100% focada na Fiorentina.

“Eu estava focado no meu desejo de permanecer na Europa. Tenho ambições aqui na Europa ainda, de conquistar coisas grandes, títulos europeus. Minha cabeça sempre esteve centrada aqui”, concluiu.

Recomeço na Viola

Depois de despontar com a camisa do Grêmio, Arthur foi contratado pelo Barcelona, porém por lá não conseguiu se firmar. Na última temporada, o atleta encabeçou a lista dos que não estavam no projeto da Juventus e acabou sendo negociado com a Fiorentina.

Durante sua passagem pela Velha Senhora, chegou a ser emprestado ao Liverpool para a temporada 22/23, mas atuou em apenas 13 minutos. O principal foco era permanecer na Premier League e teve sondagens de Brighton e Wolverhampton, mas voltou para o futebol italiano.

Por fim, o técnico da Viola, Vincenzo Italiano, conversou com Arthur e disse gostar do estilo do meio-campista, que sonha em retornar à seleção brasileira. A transação do ex-Barcelona e Grêmio vai custar cerca de € 4 milhões (R$ 21,3 milhões) e tem opção de compra de € 20 m (R$ 107 milhões).

