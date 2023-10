Longe dos gramados desde que rompeu um ligamento do joelho direito, em fevereiro, o volante Atuesta deu mais um passo em sua recuperação e participou dos trabalhos com bola no treino desta sexta-feira (13), com o elenco do Palmeiras.

Em transição física, o colombiano se aproxima do retorno ao time. A tendência é a de que ele esteja disponível daqui a algumas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Sem jogar há praticamente oito meses, Atuesta celebrou a recuperação após lesão e o retorno aos treinos.

“Estou me acostumando de novo a passar a bola, ao esforço de um passe forte e ao de chutar. É difícil, mas dá alegria conseguir esses pequenos objetivos. Quando você vem de cirurgia, enche de felicidade. Ninguém quer se machucar nunca, mas, com esse acontecimento, comecei a valorizar muitas coisas aqui no Palmeiras. O que passei me fez valorizar coisas que provavelmente eu não ligaria”, disse o meio-campista.