Grupos pró-Landim dão boas vindas a Tite e ‘cutucam’ oposição

A chegada de Tite ao Flamengo foi um trunfo para o presidente Rodolfo Landim, que tentará emplacar um candidato de situação para as eleições do clube, no ano que vem. Mas, apesar da pressão, o dirigente conta com um grupo de peso internamente, que deu boas vindas ao novo técnico. Em carta aberta e assinada por nove denominações políticas que estão do lado do presidente, treinador e diretoria ganharam respaldo.

Ademais, a nota, que foi no time de boas vindas a Tite, também serviu para alfinetar oposicionistas a Landim. Na última semana, um grupo de 23 conselheiros protocolou um pedido de CPI contra o presidente por uma infração no estatuto. O motivo seria o valor de R$ 46,5 milhões gastos pelo clube só em rescisões de treinadores. Assim, o grupo de apoio a Landim aproveitou a deixa para se posicionar.

“Temos confiança de que a escolha desse profissional de alto calibre irá coroar a atual administração com mais um ano de conquistas e glórias, deixando um legado vitorioso para o futuro da instituição. Não podemos permitir que manobras políticas de baixo nível busquem desestabilizar nossa instituição, o Clube de Regatas do Flamengo, que conta com dezenas de profissionais vitoriosos, em um movimento meramente oportunista e eleitoreiro”, diz um trecho da nota.

A carta tem como signatários nove grupos. São eles Vanguarda Rubro-Negra, União Rubro-Negra, Flamengo Acima de Tudo, Fla Esportes, Fla Raiz, Vitória, Fla+, NossoFla e Mais Rubro Negro. Em campo, a estreia de Tite deverá ser na próxima quinta-feira (19), contra o Cruzeiro.

