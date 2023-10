Tite avalia começo no Flamengo e quer seguir legado existente

A primeira semana de Tite à frente do Flamengo está chegando ao fim, mas o treinador já tem suas impressões. Em entrevista concedida à ‘Fla TV’, nesta sexta-feira (13), o comandante rubro-negro avaliou positivamente o começo dos trabalhos na equipe. De acordo com ele, a ideia é construir uma metodologia utilizando o legado deixado por trabalhos anteriores.

Tite não foi além ao dizer o que espera para os próximos meses de Flamengo, mas garante que está se familiarizando com todo o grupo. Para ele, será importante construir uma sinergia com atletas e funcionários, afim de obter sucesso. Embora destaque já conhecer alguns jogadores de perto, ele ainda apontou que está de olho nos jovens e que espera render com todos sobre uma base já existente.

“Sobre a expectativa, prefiro não projetar, pois a gente fica gastando energia em cima. Mas faço de cada dia o melhor. Primeiramente, com a apresentação, no conhecimento da parte da manhã, com todos os funcionários, para a gente se familiarizar. No segundo estágio, a parte da tarde com os atletas. Muitos deles já tinham convivido e trabalhado junto comigo, alguns tinha enfrentado em jogos. E estou conhecendo uma garotada. A cada dia, iremos construir um trabalho em cima de um legado que já tem, de uma estrutura, dos grandes trabalhos realizados, para darmos sequência”, disse.

Tite é o terceiro técnico do Flamengo no ano, após Vitor Pereira e Jorge Sampaoli naufragarem. Mário Jorge, interino em momentos entre os treinadores, também pode entrar na conta para efeitos oficiais, mas segue na comissão permanente. A estreia do gaúcho é na próxima quinta, contra o Cruzeiro, no Brasileirão.

