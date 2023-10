Chapecoense vence, reage na Série B e complica o Criciúma

Foi com drama que a Chapecoense ganhou um respiro na Série B, nesta sexta-feira (13), vencendo o Criciúma, no clássico catarinense, por 2 a 1. Embora atuasse fora de casa, a Chape saiu vencedora. Assim, se manteve em 17º lugar, mas com 33 pontos e mais perto de sair da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Tigre terminou a noite em oitavo, com 51.

O Criciúma, até pela necessidade de vencer para buscar o G-4, começou atacando, mas parando no goleiro Airton. Até que, aos 25 minutos, os visitantes saíram na frente quando Bruno Nazário cruzou da esquerda e Gustavo Cazonatti cabeceou, sem deslocando o goleiro. A equipe da casa pressionou, mas sem conseguir alterar o rumo do jogo até o intervalo.

Depois dele, o panorama mudou pouco, mas a Chapecoense foi cirúrgica de novo. Em rápido contra-ataque pela direita, Ronei cruzou e novamente Gustavo Cazonatti estava lá para marcar e fazer 2 a 0. O drama do Criciúma aumentou aos 23 minutos, quando Rayan foi expulso, deixando a Chapecoense com a vitória nas mãos. Mas os visitantes perderam as chances que tiveram de matar o jogo.

No fim, o Criciúma se animou e teve duas chances de marcar, com Éder. Mas o gol saiu mesmo só aos 53 minutos, quando Marcelo Hermes chutou cruzado e Hygor desviou para o gol. Entretanto, já era tarde para uma reação e a Chape foi mesmo o time mais feliz da noite.

