Seleção Brasileira chega a Montevidéu para jogo contra o Uruguai

A Seleção Brasileira já está no Uruguai para o jogo da próxima terça-feira (17), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após o frustrante empate com a Venezuela, nesta quinta, a equipe deixou Cuiabá no fim da tarde de sexta e rumou à capital uruguaia, palco do jogo da quarta rodada da etapa classificatória para o Mundial.

Embora deixasse o campo vaiada nesta quinta, a Seleção ganhou aplausos e tietagem dos torcedores na saída de Cuiabá. Ao deixarem o hotel, os jogadores distribuíram autógrafos e tiraram fotos. Como sempre, Neymar foi o mais procurado e atendeu aos fãs. O cenário, portanto, foi contrastante com a imagem que ficou no fim do jogo contra a Venezuela, quando o camisa 10 foi atingido por um balde de pipoca na cabeça.

Já no começo da noite, a Seleção chegou ao Uruguai, pousando no Aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, após cerca de 2h30 de deslocamento. A equipe descansa nesta noite e já começa a treinar no sábado para o duelo diante da Celeste Olímpica. Os uruguaios vêm de empate com a Colômbia, fora de casa, na rodada anterior.

O Brasil perdeu a liderança das Eliminatórias com o tropeço diante dos venezuelanos. Afinal, a Argentina venceu o Paraguai por 1 a 0 e manteve seus 100% de aproveitamento na competição. Uruguai x Brasil, no Estádio Centenário, é na terça-feira, às 21h30.

