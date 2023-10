Zico abre novo bar temático na Barra da Tijuca, neste sábado

Estreia neste sábado (14) o bar temático de Zico, maior ídolo do Flamengo e um dos jogadores mais consagrados do futebol brasileiro em todos os tempos. O novo empreendimento do Galinho se chamará Quintal do Zico e ficará no shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O bar de Zico terá uma ambientação inspirada no subúrbio da cidade. Afinal, foi em Quintino, na Zona Norte, que Arthur Antunes Coimbra nasceu e se criou. Ademais, haverá petiscos característicos e atrações musicais, outras particularidades da região. No dia da inauguração, o músico Mauro Diniz, filho de Monarco, comandará a roda de samba.

A chef da casa é Raíssa Ribeiro, que assina um cardápio cheio de pratos, petiscos e até uma homenagem à famosa batata frita de Marechal Hermes. Os drinques ficam a cargo da mixologista Jessica Sanchez.

