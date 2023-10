Em baixa, Cebolinha se apoia na chegada de Tite para ter sequência no Flamengo

Uma das cinco contratações mais caras da história do Flamengo, Everton Cebolinha custou cerca de R$ 94 milhões e chegou como o maior investimento da última temporada. Talentoso, o atacante ainda busca se firmar com a camisa rubro-negra, porém viu as chances ficarem escassas sob o comando de Jorge Sampaoli. Por outro lado, a contratação de Tite traz um novo frescor às suas possibilidades no time.

Nos últimos dez jogos, exceto o duelo contra o Athletico em que foi titular, pois o time que foi a campo era misto, participou de apenas 73 minutos. A disputa por uma vaga entre os onze ficou ainda mais ingrata com o retorno de Bruno Henrique. O camisa 27 se tornou o principal nome do time no segundo semestre. Apesar disso, Sampaoli entendia que Cebolinha era importante, mas ressaltava a quantidade de peças que o elenco tem para o ataque.

“Não há espaço para todos. Cebolinha está em um momento em que não é usado porque o Bruno Henrique é uma das figuras do time, então é difícil entrar no lugar dele. Mas vai chegar o momento em que temos que ter o Cebolinha preparado para o caso de acontecer alguma coisa que o faça retornar ao time”, disse.

Chegada de um velho conhecido

A temporada se encaminha para a reta final, mas para o Flamengo o foco é no início de um trabalho. Tite chega na intenção de aproveitar o legado deixado por outros profissionais e a estrutura que tem à disposição para fazer a engrenagem rubro-negra voltar a girar. A missão é recuperar o coletivo, mas também determinados jogadores que estão em baixa, como Everton, que conhece bem as características.

No Grêmio, o camisa 11 ergueu as taças da Libertadores, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana, sob a batuta de Renato Gaúcho. Em 2019, brilhou na Copa América, em que foi artilheiro, campeão e craque do torneio, justamente com o comandante rubro-negro à beira do campo. Os primeiros dias do reencontro, por sinal, foram satisfatórios para o atacante, que é só elogios ao modo como o gaúcho trabalha.

“A maioria do elenco já o conhece, já trabalhou com ele na Seleção. Não me recordo se alguém já trabalhou com ele em algum clube. Tem muita qualidade, a gente já conhece e eu conheço muito bem. Nesses dois últimos dias ele já tentou implementar o que ele pensa de futebol. Ele vai dar muitas alegrias para a Nação Rubro-Negra – disse em entrevista à FlaTV, e completou:

“Ele consegue deixar todos os jogadores motivados. Isso é muito importante. Ele consegue motivar até mesmo quem não vem jogando muito. Ele consegue deixar todo mundo motivado, 100% para quando precisar dar conta do recado. Essa é a maior virtude dele. Está todo mundo confiante e preparado para quando pintar oportunidade”, concluiu o atacante que soma até agora sete gols e 13 assistências em 83 jogos pelo clube.