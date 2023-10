O volante Atuesta sabe que precisa de muita paciência antes de pisar novamente nos gramados com a camisa do Palmeiras. No entanto, mesmo acometido por uma grave lesão nesta temporada, ele celebra cada pequena conquista no processo de retorno às atividades. A começar pelo apoio que recebeu na Academia de Futebol do Palestra Itália.

“Ninguém quer se machucar nunca, mas, com esse acontecimento, eu comecei a valorizar muitas coisas, como o carinho do torcedor, dos meus companheiros e de todos os trabalhadores daqui da Academia. O que passei me fez valorizar coisas que provavelmente eu não ligaria”, ressaltou o volante colombiano.

Em recondicionamento, Atuesta não disputa uma partida desde fevereiro deste ano. Contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, ele sofreu uma contusão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou operar o local. Agora, em transição física, faz de tudo para estar à disposição de Abel Ferreira ainda em 2023, no Brasileirão. O atleta cafeiteiro, então, leva tudo com otimismo.

“Estou me acostumando de novo a passar a bola, ao esforço de um passe forte e ao de chutar. É algo difícil, mas dá muita alegria conseguir esses pequenos objetivos que parecem simples, mas, quando você vem de cirurgia, enche de felicidade”, disse.

O jogador está no Palmeiras desde 2022. Veio do Los Angeles FC, da Major League Soccer, a liga profissional dos Estados Unidos. Pelo Verdão, disputou 58 jogos, marcando dois gols e oferecendo duas assistências neste período.

