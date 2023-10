Cristiano Ronaldo cogita chegar a mil gols e descarta aposentadoria

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo revelou um desafio lançado pelo presidente do Porto, Pinto da Costa, após a vitória por 3 a 2 sobre a Eslováquia, na última sexta-feira (13), pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. O astro português foi o destaque da partida com dois gols marcados, no dia em que completou 200 jogos com a camisa da seleção. Dessa maneira, CR7 chegou a 857 gols na carreira e disse que o presidente do porto fez um desafio com ele: chegar a mil gols.

“O presidente do Porto me fez um desafio, que eu tinha que chegar aos mil gols. Houve ali uma fase engraçada… e eu acho que vai ser bastante difícil, mas é como eu disse, é preciso ver como vou estar mentalmente, a minha motivação. Fisicamente, como é óbvio, que se as minhas pernas e o meu físico me tratarem bem como eu o trato… Vamos ver”, explicou CR7.

Nesta temporada, o Cristiano marcou 19 gols em 19 jogos com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e pela seleção portuguesa. O camisa 7 ainda precisa de mais 143 gols para chegar a 1000 gols oficiais, mas o objetivo imediato é atingir 900 antes de pensar em parar de jogar.

“São pequenas etapas que me motivam, mas antes de chegar aos mil, primeiro quero chegar aos 900. Mas, ainda falta bastante. Eu acredito que vou chegar. Acho que os objetivos têm de ser definidos a curto prazo e não a longo prazo. Mas, eu olho para esse objetivo, os 900, de forma confiante. Para chegar aos mil há muita pedra que tem de ser partida. Mas tudo é possível”, disse Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ajuda na classificação para a Eurocopa

Com a vitória sobre a Eslováquia, a seleção portuguesa foi a primeira a garantir a classificação para a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha. Dessa maneira, a equipe está com a melhor campanha das Eliminatórias até o momento e Cristiano Ronaldo exaltou a conquista do time em publicação nas redes sociais.

“Estamos no Euro-2024. Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição. Um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos torcedores que estiverem presentes no estádio pela bonita homenagem!”, escreveu, nas redes sociais, deixando um agradecimento especial, após ter sido homenageado no Estádio do Dragão, por completar 200 jogos com a seleção.

O capitão português ainda revelou o desejo de estar presente em mais uma edição de Eurocopa, a sexta em sua carreira, o que também será um recorde no futebol europeu.

“Espero não ter problemas, lesões… Quero jogar e estar numa fase final outra vez, mas ainda falta muito. Ou seja, espero não ter qualquer problema”, expressou.

Aposentadoria?

Além disso, aos 38 anos, Cristiano Ronaldo ainda não pensa em aposentadoria e promete muitos gols nesta reta final de carreira.

“Devido a coisas que aconteceram na minha vida, tanto profissional como pessoal… não coloco metas, penso a curto prazo. Não sei se é até aos 41 ou 42. É o momento, o corpo está correspondendo ao que lhe tenho dado, e é desfrutar. Tanto no clube como na seleção. Tenho feito gols. É desfrutar”, explicou.

