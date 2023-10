Emerson Royal se apresenta à Seleção Brasileira em Montevidéu

A Seleção Brasileira chegou a Montevidéu na noite da última sexta-feira, mas só ficou completa na manhã deste sábado. Convocado às pressas após corte de Danilo, que se lesionou no empate contra a Venezuela, o lateral-direito Emerson Royal se apresentou ao técnico Fernando Diniz.

“Para mim é sempre um privilégio estar aqui na Seleção, um orgulho muito grande. Obviamente, para merecer estar aqui, a gente tem que estar trabalhando duro no clube e é o que eu venho fazendo esse tempo todo”, disse o jogador na chegada.

Esta é a primeira oportunidade do atleta do Tottenham com Fernando Diniz. Emerson Royal agradeceu ao comandante da Seleção Brasileira e do Fluminense e projetou o próximo duelo do Brasil.

“Quero agradecer ao professor Fernando Diniz por confiar no meu trabalho e dizer que eu venho para somar e ajudar os meus companheiros da melhor maneira para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Uruguai”, afirmou.

O Brasil enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida é válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, a Seleção Brasileira faz seu primeiro treino no Estádio Campeón del Siglo, casa do Peñarol.

