Veríssimo mantém números expressivos desde que chegou ao Corinthians

O zagueiro Lucas Veríssimo chegou e tomou contra da titularidade no Corinthians. Afinal, o defensor sustenta números expressivos desde que colocou os pés no CT Joaquim Grava.

O xerife lidera o elenco em vários quesitos importantes, tais como passes (92%), passes verticais (164), ações com bola (641), ações defensivas (91), cortes realizados (63) e duelos aéreos ganhos (37). Os números são do site Sofascore.

Natural de Jundiaí (SP), Veríssimo apareceu no Santos, clube pelo qual se destacaria na campanha do vice-campeonato brasileiro em 2019. Em seguida, trabalhou com o técnico Jorge Jesus no Benfica (POR), porém, sem encantar, acabou emprestado ao Corinthians.

No Timão desde a metade deste ano, ou seja, recém-chegado, Veríssimo, além das boas estatísticas, soma um gol em nove partidas pelo time paulistano.

Porém, por acumulo de cartões, a fera será desfalque no próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Fluminense, fora de casa, no Maracanã, na próxima quarta-feira (19). Apenas quatro pontos separam o time da zona de rebaixamento. Diante deste quadro, o técnico Mano Menezes terá, portanto, algumas dores de cabeça para montar o seu sistema defensivo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.